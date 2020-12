Bellugi: "Voglio ritornare in tv con le protesi"

Mauro Bellugi ha subito l'amputazione delle gambe, in conseguenza al Covid-19. Ne ha parlato a Sportmediaset.

Le parole di Bellugi

"Sto abbastanza bene, ormai le cose brutte sono passate, devo cominciare la riabilitazione per poi arrivare alle protesi.

I dolori per le amputazioni sono durati una settimana ma per fortuna sono già passati" "Io scherzo su tutto. Quello che è successo a me è successo. Le cose succedono, che devi fare? Diceva un saggio: se la cosa è irrisolvibile, perché preoccuparsi? Se la cosa è risolvibile, perché preoccuparsi? Io grazie a Dio non mi preoccupo, l’ho risolta per il momento e la voglio risolvere fino in fondo.

Quando avrò le protesi per camminare voglio tornare in tv, andare al ristorante, giocare a carte con gli amici. Ormai ho l’età da pensionato e tutto questo posso ancora farlo tranquillamente, ecco non potrei fare kitesurfing!" "Io scherzo continuamente su queste cose però ho visto quei ragazzi sulla sedia a rotelle che giocano a pallavolo e potrei farlo anch’io.

Lo dico perché sono di natura un positivo, io voglio fare il meglio e arrivare alla fine di questa storia al meglio. Farò di tutto per essere pronto, così se uno mi chiede qualcosa io ci sono, bisogna fare tutto al 100%.

Sono fatto così. Quando mi hanno detto i medici: 'Sig. Bellugi ha un’ora per decidere' - avevo le gambe nere fino all’inguine, all’improvviso la cancrena mi aveva preso tutto – 'Che cosa vuole vivere o morire? Perché se vuole vivere dobbiamo tagliare' – io ho detto subito che volevo vivere, di morire non avevo voglia.

Nel periodo di Maradona, Paolo Rossi, poi diventavo magari una leggenda anch’io (sorride ndr). Ti dico che mi sarebbe solo piaciuto se mi avessero messo col mio amico Paolo Rossi, quella è stata la notizia più brutta (piange ndr)"