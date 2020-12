Moratti: "Conte? Io non so se avrei resistito"

Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'Io Sport' su Radio 1 Rai. "Conte è un tecnico bravissimo, attento alla squadra. Ci tiene a tutto quello che fa, però ha un carattere molto difficile.

Non so se avrei resistito così tanto se fossero nate le stesse situazioni.

Le parole di Moratti

"Ciò che ora deve distinguere l'Inter è la grande voglia, il grande cuore; l'allenatore le cose le sa fare, se si calma, se sta tranquillo, viene fuori questa voglia di vincere.

Ho la sensazione che lo spogliatoio si deve adeguare al carattere dell'allenatore, in questo caso non credo ci siano interferenze dalla società. Dopo la bufera per l'eliminazione in coppa le cose con un po' di calma si rimetteranno a posto"

"In questo momento tutti parlano di Mbappé, è certamente bravo come attaccante; ma non sono attratto da un giocatore in particolare. Penso che bisogna alzare un po' il livello della squadra, ma non ho in mente uno in particolare.

Quando certi giocatori non hanno una resa, non per loro colpa, che consenta di portare a obbiettivi importanti, è anche abbastanza normale cambiare e mettere loro in condizione di giocare in una squadra dove vengano apprezzati di più Erikssen? Non mi aspettavo un rendimento così, ma gioca anche poco, è difficile giudicarlo.

Se Conte lo fa giocare poco avrà le sue ragioni" Antonio Conte intanto si gode la vittoria di Cagliari: "Complimenti ai ragazzi, sono stati bravi nonostante si stesse giocando una buona partita e nel primo tempo avessimo creato tanto e ci siamo ritrovati sotto.

Quando ci sono queste situazioni, il cervello può offuscarsi ma i ragazzi sono stati bravi. Grande risposta, merito a loro" "Sicuramente un allenatore dovrebbe essere preoccupato se la squadra non crea. L'Inter invece crea sempre tanto, poi è inevitabile che se non concretizzi per imprecisioni o per i miracoli dei portieri come è accaduto con Trubin e Cragno che è stato il migliore in campo per distanza, un po' di ansia viene.

Crei, non segni, se ti va bene pareggi se va male perdi" "Eriksen? Io valuto la prova di tutti, non mi soffermo sui singoli perché non sarebbe giusto. Oggi è stata una prova positiva per quanto prodotto e per aver trovato la forza di rimettere in piedi una partita su un campo di una squadra sempre molto ostica, specie dopo la delusione di mercoledì.

Siamo con l'elmetto e sott'acqua in questo momento" "Sicuramente ci sono due aspetti della partita. Abbiamo preparato la partita in una certa maniera, abbiamo creato molto e non siamo riusciti a sfruttare le occasioni.

Poi ci siamo dovuti arrangiare e buttare il cuore oltre l'ostacolo. Certe volte va fatto, i ragazzi lo stanno imparando e sono contento perché le scorie del match di mercoledì e la delusione di non aver segnato in due partite era nella testa e nelle gambe dei calciatori.

Sono stati bravi a ribaltare un risultato ingiusto. Continuiamo in questo cammino cercando di migliorare" "Il piano B consiste nel cercare di cambiare le cose con le sostituzioni, cercare di rendere offensiva la squadra se perdi o renderla più ermetica se devi portare a casa il risultato.

Durante la partita, quando lo fai, dai più spazio all'improvvisazione e quindi può succedere di tutto, come prendere contropiedi tre contro due. Al tempo stesso, squilibri la situazione per rimescolare le carte.

Devi avere a disposizione tutti i calciatori per poterlo fare, se hai infortunati o gente fuori forma che non può giocare non si può fare. Capisco però che dall'esterno si diano dei giudizi, chi è dentro non può dire tutto"

"Ci sono tante analisi da fare al di là delle sostituzioni. Si vedono situazioni non proprio reali dal di fuori, ma va bene così, l'importante è che io, la società, il presidente e i dirigenti conosciamo le difficoltà che abbiamo condiviso e accettato a inizio percorso.

Sapevamo che ci sarebbero state situazioni non ottimali. Ma insieme abbiamo condiviso situazioni che potevano crearci problemi. Andiamo avanti sperando di poter migliorare qualcosa, che qualche giocatore possa poter andare a giocare e diventare più snelli ma più obiettivi e funzionali a ciò che vogliamo", ha conluso Conte.