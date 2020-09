Nainggolan: "Torno all'Inter, poi vedremo"

Radja Nainggolan saluta il Cagliari, almeno per ora.

Le parole di Nainggolan

"Ho finito il prestito e devo rientrare, poi si vedrà. Oggi è il mio ultimo giorno da giocatore del Cagliari, meno male che ho fatto già una settimana di allenamento.

Hanno fatto una c...ata con questa storia dei quattordici mesi. Messi? Non conosco le dinamiche della situazione perché non leggo mai un c...o, ma alla fine rimarrà a Barcellona. Lui mio compagno di squadra all'Inter? No, non voglio giocare con lui, è troppo forte..."

, ha scherzato durante una diretta su Instagram. Antonio Conte intanto resta l'allenatore dell'Inter. La comunicazione è arrivata dopo oltre tre ore di vertice, in una villa di Somma Lombardo poco fuori Milano.

"L'incontro tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto"

Antonio Conte si era sfogato dopo la finale persa d'Europa League. "Ci sono visioni diverse: non mi sono piaciute alcune situazioni e a tutto c'è un limite. Ringrazio comunque chi mi ha dato la possibilità di allenare l'Inter, ne è valsa la pena"

"Ci incontreremo fra due o tre giorni a Milano e prenderemo la decisione migliore per l'Inter, con o senza di me. Cercheremo eventualmente di pianificare il futuro. Non c'è nessun rancore e astio con la dirigenza, ma semplicemente visioni diverse.

Questa stagione è stata durissima e ci sono state situazioni che non mi sono piaciute. Qualche giorno di vacanza e poi ci vedremo. A tutto c'è un limite, devo capire se la mia priorità è il calcio o la mia famiglia.

Ci sono anche risvolti che se devono andare a intaccare la vita privata non vanno più bene" "I giocatori hanno dato tutto. Hanno lavorato tanto e sono cresciuti in maniera importante, sono arrivati in finale d'Europa League e molti erano alla loro prima esperienza in Europa.

Tanti ragazzi giovani hanno fatto esperienza. Partita equilibrata decisa da un episodio nel secondo tempo. Noi abbiamo sbagliato due gol e loro hanno segnato. Noi avevamo più benzina nelle gambe, ma meno esperienza. Questo è stato determinante", aveva dichiarato Conte, che potrebbe contare su Nainggolan.