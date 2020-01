Gabigol è ufficialmente un giocatore del Flamengo

Ci siamo. Gabriel Barbosa diventerà un calciatore del Flamengo a titolo definitivo. Il centravanti classe 1996 - tramite il suo agente Junior Pedroso - ha trovato l'accordo fino al 31 dicembre 2024 con il club di Rio: ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno.

Accantonato momentaneamente il sogno di tornare in Europa, dove le offerte non erano state convincenti né per lui né per il club nerazzurro. Da qui la decisione di rimanere in Brasile, dove guadagnarsi la convocazione al Mondiale 2022 e, magari, una nuova chance europea a 26 anni.

L'ultima offerta scritta del Flamengo ammontava a 18 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. L'Inter chiedeva 22 milioni, ma appariva disposta a fare un piccolo sconto. Ecco perché c'è la sensazione che la fumata bianca sia in arrivo.

Già all'inizio della prossima settimana, probabilmente martedì, una delegazione del Mengao sarà in Italia per chiudere l'operazione. Dopo Pedro anche Gabigol: il Flamengo si rifà il look in Italia pescando in Serie A.

Si conclude definitivamente questo capitolo durato ormai ben oltre i due anni. Un grande talento al quale, forse, bisognava credere un pizzico in più. Fonte: fcinternews.it