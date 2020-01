Salta definitivamente lo scambio Politano-Spinazzola

Salta definitivamente lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. L'ennesimo colpo di scena della trattativa tra Inter e Roma viene riferito con sicurezza da La Gazzetta dello Sport. Sulla stessa lunghezza d'onda Il Tempo, che riporta come gli agenti dei due giocatori abbiano confermato che non si è raggiunto un accordo tra le parti.

I due club sono rimasti in contatto per tutta la giornata di ieri per provare a non far saltare l'operazione, raggiungendo un'intesa sull'obbligo di riscatto poi stoppata da delle differenze di vedute legate alle presenze e al minutaggio dei due giocatori.

Un blocco definitivo che potrebbe aprire nuove piste sia per Politano che per l'Inter. A quanto pare la dirigenza nerazzura ha già definito il piano b per la fascia che corrisponde al nome di Victor Moses, uno dei pupilli di Antonio Conte durante il suo periodo come allenatore del Chelsea in Premier League.

Sicuramente il numero sedici dell'Inter resta in uscita e altre operazioni prima chiuse, potrebbero ora riaprirsi, come la posisbilità dello scambio Politano-Kessie, non resterà quindi che restare sintonizzati sul nostro sito per capire al meglio cosa mostreranno queste calde ore di mercato.