Inter e Darmian possibile già a gennaio?

Matteo Darmian subito in arrivo all'Inter, lo spiega Tuttosport. I nerazzurri potrebbero anticipare l'arrivo programmato per l'estate dell'esterno del Parma, ex Manchester United. Kwadwo Asamoah non dà garazie fisiche, Cristiano Biraghi galleggia tra l'essere alternativa e titolare convincente a tratti.

Per questo l'Inter potrebbe prenderlo in prestito dal parma con indennizzo, per Darmian pronti tre anni a 1,8 a stagione. Sempre l'Inter mette nel mirino Gaetano Castrovilli. Tuttosport oggi in edicola spiega che per arrivare all'interno scuola Bari e la scorsa stagione in prestito dalla Fiorentina alla Cremonese, la società nerazzurra potrebbe mettere sul piatto Matteo Politano.

Il ventiseienne resta sul mercato dove ha tante richieste e quella viola è una pista calda. L'altra è l'Atalanta, all'interno dell'affare Dejan Kulusevski. Intanto il club e Beverly raggiungono un accordo per la vendita di prodotti griffati sul mercato cinese: lo annuncia il profilo Weibo ufficiale del gruppo cinese.

Beverly diventa così Regional Partner di FC Internazionale Milano China per la vendita di prodotti marchiati sul commercio off e online di Suning.com. Beverly è un marchio internazionale di elettrodomestici di alta gamma nato congiuntamente dal Gruppo Midea e dal famoso Istituto europeo di ricerca sul design tecnologico Moss. Fonte: tuttomercatoweb.com