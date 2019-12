Politano-Llorente si fa davvero?

Possibile scambio tra Inter e Napoli per due giocatori fondamentali per i propri allenatori

Fiorentina e Atalanta su Matteo Politano, giocatore in uscita dall'Inter già nell'imminente sessione di mercato a gennaio. Come riporta oggi Sportmediaset, è più probabile però uno scambio con il Napoli che porterebbe a Milano Fernando Llorente, che per stazza fisica si avvicina al francese del Chelsea Olivier Giroud, entrato ora anche nei piani della Juventus per sostituire Mario Mandzukic.

Fonte: fcinternews.it Insomma, una telenovela infinita, come ogni altra missione di mercato per l'Inter che ora si ritrova a liberarsi di Politano (che non va a genio ad Antonio Conte per le sue diverse idee tattiche) per rimpiazzarlo con una punta che potrebbe essere una tra Llorente (molto più probabile dato il recupero totale di Arkadiusz Milik per il Napoli) o Olivier Giroud.

Il giocatore francese ha rivelato che siederà a tavolino con il Chelsea per parlare del suo futuro, che però resta distante da Londra. Lo stesso numero nove dice di voler valutare diverse proposte che gli sono arrivate, come quella di poter tornare a giocare in Francia.

Quale sarà quindi il suo futuro?

Il caso Politano ci aiuterà sicuramente a capirlo nel migliore dei modi e allora non resta altro che attendere.