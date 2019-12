Previsto contatto Felicevich-Inter?

A livello contrattuale Felicevich ha impostato con Beppe Marotta e Piero Ausilio un accordo di 30 mesi. Contratto fino al 2022 con stipendio da qui a giugno di 4,5 milioni più bonus (ne prende 9 netti più premi in Catalogna), mentre per le due stagioni successive ingaggio da 6 milioni annui, alla Godin.

Ora tocca ai due club trovare l'accordo. Il Barcellona parte da una valutazione di 20 milioni cash, ma ha aperto concretamente al prestito con obbligo di riscatto. Soluzione valutata dall'Inter a cifre, però, più contenute.

Prestito oneroso da 2 milioni più obbligo di riscatto a 10. Totale 12: ergo ci sono ancora 8 milioni di distanza come svelato nei giorni scorsi (LEGGI QUI) tra le richieste barceloniste e la proposta nerazzurra. A metà strada - con l'obbligo - potrebbe arrivare la fumata bianca.

Su questo step si gioca la partita più importante, con le recenti dichiarazioni di Vidal che fanno il gioco dell'Inter. La rottura e un separato in casa non fa comodo a nessuno. Ecco perché a Barcellona hanno accolto malamente e con un certo fastidio le recenti parole del centrocampista classe 1987, che invece sta facendo la sua parte per agevolare il passaggio all'Inter.

Domani l'ennesimo capitolo di questa saga, con l'Inter che aspetta segnali positivi e Vidal che - tramite il suo agente - ribadirà la voglia di dire addio al Barça. Fonte: fcinternews.it