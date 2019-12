Tra Juve e Inter è guerra anche per Vidal

Ormai siamo al muro contro muro. Arturo Vidal vuole l'Inter e ha deciso di lasciare il Barcellona. Una decisone maturata da diverse settimane come vi abbiamo raccontato giorno dopo giorno con dovizia di particolari. Domani il suo agente Fernando Felicevich ribadirà telefonicamente alla dirigenza catalana le intenzioni del suo assistito.

Obiettivo trovare un accordo soddisfacente per tutti per agevolare l'addio. Altrimenti la battaglia potrebbe avere strascichi legali come evidenziato dalla bomba ad orologeria esplosa, non casualmente, in queste ore relativamente ad alcuni mancati premi che non sarebbero stati pagati all'ex Juventus.

A proposito di Juventus: nessun contatto in queste ore tra Felicevich e Fabio Paratici, il cui interesse manifestato al Barça sarebbe volto solamente a mantenere alto il prezzo del cartellino del cileno, complicando così la trattativa a una diretta concorrente per lo scudetto.

Una volta si chiamavano manovre di disturbo e non facevano neppure così notizia. È bene precisarlo: Vidal vuole l'Inter e ha scelto i nerazzurri da novembre. In queste settimane l'hanno cercato alcuni club cinesi (mettevano sul piatto stipendi elevatissimi, il doppio di quanto offre Suning) e il Manchester United, ma King Arturo aveva già deciso di tornare in Serie A. Dalla porta principale per vincere ancora con il suo maestro e mentore Antonio Conte. Fonte: fcinternews.it