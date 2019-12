Lukaku: "Grazie allo United ora sono più forte"

Romelu Lukaku, libero da impegni strettamente legati al campo, è presente alla Conferenza internazionale dello sport di Dubai, dove il belga è stato intervistato sul suo recente passato e sul trasferimento all'Inter, tornando anche sulla parentesi al Manchester United dove non è riuscito a rendere al meglio delle sue potenzialità.

"Il periodo lì (al Manchester ndr) mi ha reso più calmo. Non guardo la cosa in maniera negativa, mi ha davvero aiutato mentalmente ad essere pronto, a preparare me stesso meglio. Mi ha davvero aiutato mentalmente a essere pronto, a crescere come giocatore e come persona.

L’esperienza per me è stata piacevole. Non la vedrò mai come una brutta esperienza, perché mi ha aiutato ad essere dove sono oggi. Chiaramente adesso l’Inter beneficia di tutte queste cose, dal punto di vista sportivo che fuori.

Io mi sono preparato molto e sono molto più calmo. Nella mia testa, c’è molta più serenità e compostezza. Sono una persona che quando le cose non vanno bene io lo mostro attraverso tanta rabb Fonte: fcinternews.it Per quanto riguarda la stagione attuale, Romelu è per ora a quota 22 presenze totali con la maglia nerazzurra (17 in campionato) e 14 reti (12 in campionato e 2 in UEFA Champions League).