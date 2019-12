L'analisi completa di Inter-Genoa

Di seguito l'analisi di fcinternews.it in merito a Inter-Genoa 4-0. L’Inter chiude il 2019 come meglio non poteva: la formazione di Antonio Conte dispone a proprio piacimento del Genoa superato con un perentorio 4-0 in una partita senza storia, dove il Grifone recita il ruolo dello sparring partner al cospetto di una formazione nerazzurra troppo desiderosa di chiudere l’anno in vetta alla classifica.

I nerazzurri chiudono la questione in 120 secondi coi gol di Romelu Lukaku e Roberto Gagliardini, poi nella ripresa controllano il risultano per poi arrotondarlo con il rigore trasformato da Sebastiano Esposito alla sua prima gioia in Serie A e alla doppietta personale di Lukaku che finalizza una magistrale azione con un gol capolavoro.

Miglior Natale, insomma, non poteva esserci per l’Inter. IL TABELLINO

INTER – GENOA 4-0

MARCATORI: 31’, 70’ Lukaku, 33’ Gagliardini, 65’ Esposito (R) INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva (74’ 19 Lazaro), 8 Vecino, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini (72’ 12 Sensi), 34 Biraghi (78’ 21 Dimarco); 30 Esposito, 9 Lukaku.

In panchina: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Politano, 32 Agoume, 33 D'Ambrosio. Allenatore: Antonio Conte. GENOA: 97 Radu; 14 Biraschi, 17 Romero, 4 Criscito; 18 Ghiglione, 15 Jagiello (62’ 65 Rovella), 21 Radovanovic, 29 Cassata, 28 Agudelo; 9 Sanabria (75’ 56 Cleonise), 99 Pinamonti (72’ 30 Favilli).

In panchina: 22 Marchetti, 93 Jandrei, 5 Goldaniga, 13 El Yamiq, 20 Schöne, 27 Sturaro, 32 Ankersen, 33 Pajac. Allenatore: Thiago Motta. Arbitro: Pairetto. Assistenti: Colarossi – Gori. Quarto Uomo: Abbattista. Var: Di Bello.

Assistente Var: De Meo. Note

Spettatori: 57.490

Ammoniti: Cassata (G), Bastoni (I), Romero (G)

Corner: 6-2

Recupero: 1°T 1’, 2°T 0’.