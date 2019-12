Marotta parla di Esposito e mercato

Prima della partita contro il Genoa, come di consueto l'Ad Sport dell'Inter, Giuseppe Marotta, si concede pochi minuti ai microfoni di Sky per affrontare i temi legati al mondo nerazzurro: Bisogna blindare i giovani per evitare che diventino pedine di mercato in futuro? “Non bisogna caricare di aspettative i nostri ragazzi, Esposito è un fiore all’occhiello che siamo felici di avere.

Siamo in emergenza, lui risponderà sicuramente all’appello nel migliore dei modi e speriamo che possa dare il meglio in campo. Per il resto la nostra strategia è la stessa, cercheremo di raccogliere le possibilità - a mio avviso poche - che si presenteranno”.

Uno sforzo a gennaio? “Vogliamo crescere sicuramente. Abbiamo fatto questi mesi in modo a mio avviso straordinario, vogliamo continuare in questa scalata e risalita. Sappiamo che la rosa è un po’ ridotta, se ci saranno delle opportunità le coglieremo perché vogliamo essere competitivi.

Fonte: fcinternews.it Parola che ancora una volta testimoniano la volontà non solo di Antonio Conte, ma anche di Marotta e l'intero staff nerazzurro che resta voglioso di migliorare la rosa e aggiungere dei talenti necessari al proprio allenatore, vuoi anche a causa dei diversi infortuni che hanno colpito la rosa in questa prima parte di stagione compromettendone alcune prestazione complessive.