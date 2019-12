L'Inter annienta il Genoa di Motta

Un INter praticamente perfetta è quella che ha annientato il Genoa in quel di San Siro pochi minuti fa.

Un sonoro 4-0 a dir poco meritato per la squadra di Antonio Conte che vede nel tabellino dei marcatori Lukaku (per due volte), Gagliardini e il giovane Esposito al quale Romelu ha concesso la possibilità di calciare un calcio di rigore che poi il giovane campano ha realizzato perfettamente.

Una partita senza storia che vede il Genoa tentare una reazione, seppur minima, nel 2-0 per i nerazzurri, momento in cui poi la beneamata ha siglato il 3-0. Da segnalare un paio di occasioni da parte del numero 4, Domenico Criscito, migliore in campo per i rossoblù.

Con questa vittoria l'Inter torna al primo posto in classifica condiviso con la Juventus a quota 42 punti e si tratta della prima vittoria dopo due pareggi consecutivi arrivati contro Roma (0-0 a San Siro) e Fiorentina (1 a 1 a Firenze).

Salda al terzo posto la Lazio di Simone Inzaghi che nella giornata di domani si giocherà la finalissima secca valida per la Supercoppa Italiana contro i bianconeri di Sarri in quel di Pechino. Restate sintonizzati sul nostro sito per gli ulteriori aggiornamenti da San Siro.