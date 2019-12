W.Nara: "Icardi non ha voluto tradire l'Inter"

Intervistata da Piero Chiambretti a "#CR4 - La Repubblica delle donne", la moglie-agente di Mauro Icardi, anda Nara, ha risposto così quando le è stato chiesto se in futuro l'attaccante argentino potrà trasferisi alla Juventus: "Lui alla Juve? No, il presente di Mauro è il PSG.

A Parigi si trova benissimo e sta facendo gol pazzeschi. A me interessa solo la sua felicità e lui adesso è molto felice. È in uno dei club più importanti del mondo e la scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire l’Inter.

Non so chi sia stato a cacciarlo, ma alla fine è andata bene a tutti e lui ora è una squadra migliore e più importante. Mauro non poteva dire di no e anche all’Inter è andata bene così.

Ho ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti. L'interista vero sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra" Infine una parola anche sul rapporto con gli altri procuratori, citazione particolare anche per Mino Raiola: "Ho un bellissimo rapporto con tutti i colleghi maschi procuratori che mi rispettano molto anche nel loro mondo.

Raiola? Mi piace tantissimo perché dice quello che pensa, oltre ad essere molto bravo in quello che fa. Non l’ho mai incontrato, mi ha scritto molte volte e penso che un giorno lo incontrerò"