Solskjaer: "Pogba vuole vincere, spero qui”

L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato del futuro di Paul Pogba a ESPN. Il francese piace alla Juventus ma i Red Devils non vogliono svenderlo di nuovo ai bianconeri.

Le parole di Pogba

“Se ho qualche speranza che Pogba voglia far parte del progetto United in futuro? Qui al Manchester United c’è sempre una richiesta di trofei.

Più trofei vinciamo, più i giocatori vorranno giocare per noi qui e poi bisogna alzare l’asticella. Pogba vuole questo. Paul è qui da un po’ di tempo e naturalmente vuole vincere qualcosa. Spero lo faccia.

Ha un atteggiamento molto, molto positivo in allenamento. Ama il calcio, è ambizioso, vuole il successo più di chiunque altro nella squadra. Sta a noi vincere i trofei e questo potrebbe portarlo a restare. Spero vinca qui e che Paul possa restare”, ha dichiarato l'ex attaccante che ora è alla guida dei Red Devils.

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha scritto una lettera al forum bianconero VecchiaSignora.com con gli auguri di Buon Natale ma non solo. "Chiudiamo un anno che nessuno avrebbe immaginato di vivere. Il primo pensiero è diretto a tutti voi e ai vostri cari...

Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul lavoro... Tutti questi, io compreso, noi compresi. Apriamo le porte al 2021 auspicando serenità e felicità, questa volta con meno retorica del solito.

Noi, lotteremo fino alla fine per il decimo scudetto consecutivo, consapevoli delle nostre forze in questo momento drammatico per l'industria in cui operiamo. Buon Natale e un abbraccio a tutte le persone cui volete bene!"

Andrea Pirlo ha parlato dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina per 3-0 che ha chiuso il 2020. "Quello che è successo nel pomeriggio non deve essere un alibi. Siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato.

Quando entri con la testa così vai incontro a brutte figure, a parte gli episodi che sono successi. Purtroppo prima di Natale capita di avere la testa alle vacanze: non dovevamo permettercelo", ha concluso l'ex compagno di Pogba.