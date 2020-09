Thiago Silva: “Chelsea per grandi traguardi”

Il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio di Thiago Silva, che sembrava ad un passo dalla Fiorentina.

Le parole di Thiago silva

"Sono felicissimo. Arrivo per competere per grandi traguardi, non vedo l'ora di giocare a Stamford Bridge"

"Non abbiamo dubbi che la qualità e l'esperienza di Thiago contribuiscano a completare i tanti talenti che abbiamo - ha detto la direttrice esecutiva del Chelsea, Marina Granovskaia -. Sarà un acquisto eccellente e speriamo di aggiungere altri trofei alla sua lunghissima lista"

Thomas Tuchel ha analizzato l'amara sconfitta con il Bayern Monaco. "Abbiamo dato tutto. Abbiamo lasciato il cuore e tutto il resto in campo. Te lo puoi aspettare in finale, ma niente di più. Non possiamo controllare il risultato.

Ero certo anche prima che il primo gol potesse decidere questa partita. C'è stata una differenza di un gol tra due squadre fortissime. Sono orgoglioso della nostra mentalità e di come abbiamo giocato le ultime partite.

È tutto ciò che puoi chiedere come allenatore. Sì, sono deluso, ma non troppo. Ci è mancato solo il primo gol. Abbiamo avuto delle occasioni e loro hanno segnato il primo gol. Sono convinto che se avessimo segnato per primi avremmo vinto per 1-0.

Abbiamo avuto momenti molto forti e altri dove abbiamo dovuto soffrire. Non siamo stati abbastanza cinici. Vogliamo che Kylian e Neymar segnino sempre, ma non puoi chiederlo" Il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick ha parlato dopo la vittoria in Champions League.

"E' qualcosa che non riesco ancora a comprendere, è merito della squadra. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme a novembre leggevo che non c'era più rispetto per il Bayern Monaco. Negli ultimi 10 mesi abbiamo lavorato in modo sensazionale.

Abbiamo sfruttato anche il lockdown per creare un gruppo ancora più unito. Questo trionfo è merito di tutti, soprattutto dei giocatori ovviamente, ma è la conseguenza di un lavoro fatto insieme" Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato alla Reuters.

“Partite più emozionanti di sicuro, ma ovviamente dobbiamo anche pensare al fatto che abbiamo meno incroci e le emittenti potrebbero lamentarsi della riduzione delle gare, ne dovremo discutere quando la situazione di emergenza sarà finita.

E’ un formato interessante, sicuramente più emozionante di quello di prima. Non ne abbiamo ancora discusso con nessuno ma, se proseguissimo su questa strada, potremmo avere una settimana dedicata al calcio in una città“.

“Final Eight? Siamo stati costretti a farlo ma alla fine possiamo dire di aver scoperto qualcosa di nuovo. Quindi ci penseremo di sicuro in futuro. Senza una gara di ritorno le squadre sono costrette a giocarsi il tutto per tutto, a segnare, con poche tattiche.

Se tutto si gioca in una singola partita e una squadra segna, l’altra deve segnare il prima possibile. Se si tratta di un sistema con andata e ritorno, allora c’è tutto il tempo per vincere la partita successiva”. Thiago Silva l'ha capito.