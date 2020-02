Principe saudita pronto ad acquistare glorioso club di Premier League?

Il Principe dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman che ha reso noto più volte il suo interesse per l'acquisto del Newcastle United, è ora interessato a un altro club e sta cercando la miglior soluzione per riuscire a acquisire il Manchester United.

Si, una differenza ben nota tra i due club per storia e trofei, eppure resta costante la volonta del principe di volersi immergere nel mondo del calcio e di farlo ad alti livelli con il campionato più affascinante al mondo, il quale è la Premier League.

A quanto pare ben 18 mesi fa il protagonista di questa notizia sembra sia stato disposto a borsare la cifra di ben tre miliardi e mezzo di sterline per il club di Old Trafford, cifra che sarebbe stata incassata dagli attuali proprietari, The Glazers, che però si sono detti negativi e quindi non volenterosi a ricevere offerte.

Mentre il Newcatle United vede Bin Salman e Amanda Staveley come volti di gestione, il principe si augura comunque di riuscire a fare lo stesso pianificando anche una lunga serie di profitti per il club come quella del 2005 che raggiunse quota 790 milioni di sterline.

L'attuale proprietario, Mike Ashley chiede una cifra intorno ai 340 milioni di sterline per lasciare andare il suo Newcastle, probabilmente proprio a cuasa di questa richiesta è nata anche la trattativa per il centrocampista del Lille, Boubakary Soumare.

Scopriremo nel prossimo futuro quale mossa riuscirà a realizzare il principe saudita, un duplice interesse che nel caso del Manchester United farebbe ancora più rumore.