Ozil, una gatta da pelare per l'Arsenal

Arriva l'offerta, il club non trova il rimpiazzo e il tedesco resta in un club dove non ha più stimoli

Le strade di Mesut Ozil e dell'Arsenal sembrano essere sempre più distanti e anche se nella sessione di mercato invernale appena conclusa, le parti non si sono separate definitivamente, ci è noto attraverso il Daily Mirror che il centrocampista tedesco ha ricevuto parecchie offerte tra cui quella di un club del Qatar per il quale l'Arsenal ha provato in ogni modo a spingere il giocatore in quella direzione.

In verità la trattativa, che sembrava direzionata in positivo, si è bloccata a causa dell'allenatore dei Gunners che, insieme al club, non è riuscito a trovare per tempo un alternativa valida con cui rimpiazzare il trequartista di alto profilo con una carriera che lo ha visto fare faville anche nel Real Madrid di Josè Mourinho e Crristiano Ronaldo.

Ozil è quindi una bella gatta da pelare per i londinesi e in particolare per i suoi tifosi che più volte hanno espresso pubblicamente il loro dissenso nel vederlo vestire la maglia dell'amato club per cui fanno spudoratamente il tifo.

Non sappiamo precisamente come si evolverà la situazione, ma è certo che noi di calcioworld.it seguiremo la cosa nel migliore dei modi così da potervi fornire quanto prima tutti i dovuti aggiornamenti.

