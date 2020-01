Guardiola conferma: "L'anno prossimo rimango al City"

Pep Guardiola sarà l'allenatore del Manchester Cityanche la prossima stagione ed è lui stesso a confermarlo. Il tecnico catalano, infatti, ha voluto ribadire la sua volontà di onorare fino alla fine il contratto in scadenza nel 2021 a dispetto delle voci secondo le quali potrebbe avvalersi di una clausola per lasciare Manchester a giugno.

"Anche se andasse male e non ci qualificassimo per la prossima Champions, non me ne andrò", ha garantito Guardiola, alla sua quarta stagione alla guida dei Citizens. "L'ho detto tante volte, a meno che non sia la società a esonerarmi, resterò qui al 100% anche la prossima stagione.

Non lo dico perchè abbiamo vinto le ultime due partite o perchè da qualche mese stiamo giocando meglio. Mi piace e mi diverte lavorare qui. Per un allenatore ci sono momenti belli e brutti, nessuno vince sempre, quello che conta è cosa si può fare in futuro e come si può migliorare"

Di sicuro, col Liverpool a +14 e una gara ancora da recuperare, la Premier sembra ormai andata. Guardiola, infatti, ammette: "Hanno vinto 20 partite su 21, meglio concentrarsi su quello che possiamo fare da qui alla fine in campionato e nelle altre competizioni"