Il Manchester City fermato in casa dal Palace

L'Everton di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 sul campo del West Ham nel 23° turno del campionato di Premier League. I Toffees, con Kean titolare, erano passati in svantaggio al 40' minuto di gioco con la rete dei padroni di casa firmata da Diop ma sono riusciti a pareggiare dopo quattro minuti con il gol di Calvert-Lewin.

Dopo la vittoria casalinga con il Brighton, l'Everton rimedia un punto in trasferta ed è in dodicesima posizione nella classifica di Premier con 29 punti. Il City, invece, pareggia in modo clamoroso a Manchester contro il Crystal Palace: gol di Tosun al 39' del primo tempo, nel finale della ripresa la doppietta di Aguero illude Guardiola ma il Crystal Palace trova la rete del definitivo 2-2 al novantesimo con l'autogol di Fernandinho.

La squadra di Guardiola ottiene il terzo pareggio in campionato e va a quota 48, con il Liverpool a 61 e impegnato domani contro il Manchester United. Solo un pareggio anche per Arsenal e Brighton. I Gunners si fanno fermare sull'1-1 dallo Sheffield United in casa: nonostante il vantaggio del primo tempo con la rete di Martinelli, l'Arsenal si fa recuperare nel finale dal gol di Fleck.

1-1 anche tra Brighton e Aston Villa. Il Norwich, invece, vince 1-0 contro il Bournemouth con il gol di Pukki su calcio di rigore al 33' minuto del primo tempo. Vittoria in trasferta per il Wolverhampton, che trionfa in rimonta sul campo del Southampton dopo un'incredibile rimonta da 2-0 a 2-3.

Risultati:

Watford 0-0 Tottenham

Arsenal 1-1 Sheffield

Brighton 1-1 Aston Villa

Manchester City 2-2 Crystal Palace

Norwich 1 -0 Bournemouth

-0 Bournemouth Southampton 2- 3 Wolves

West Ham 1-1 Everton

Alle 18:00 è iniziata la partita del Chelsea che affronta in trasferta il Newcastle.