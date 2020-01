Mourinho: "Eriksen giocherà titolare"

Lo Special One spegne i sogni dei tifosi interisti

"Eriksen domani giocherà. Sta provando a dare del suo meglio, ma è normale che non sia totalmente concentrato da qui al 31 gennaio" L'allenatore del Tottenham, José Mourinho, ha annunciato che domani Christian Eriksen giocherà nella gara contro il Watford.

Il 27enne centrocampista danese è nel mirino dell'Inter che in queste ore sta provando a portarlo a Milano. Il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, di ritorno da Londra si era detto "fiducioso"

"Se sono fiduciosi è perché sono pronti a farci un'offerta, cosa che non è ancora avvenuta - la replica dello Special One - Quando vedo parlare le persone, specialmente quelle con responsabilità, mi sorprendo.

Ancora non capisco questo ottimismo. Già da qualche partita sento dire che sarà la sua ultima al Tottenham ma domani giocherà ancora" Restando in tema calciomercato, Mourinho ha parlato del sostituto in attacco di Harry Kane, che starà fuori almeno fino ad aprile.

Uno dei probabili indiziati è Krzysztof Piatek del Milan: "Abbiamo bisogno di un attaccante, ma deve essere una mossa congeniale alla nostra squadra, non è facile" Eriksen in realtà sembra davvero ad un passo dai nerazzurri.

Marotta fino ad ora è scatenato sul fronte del calciomercato, visto l'arrivo odierno di Young, i nerazzurri tentano di piazzare il colpo per il danese. Le parti non sono lontane, ma balla ancora qualche milione.