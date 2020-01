Mourinho: "Domani Eriksen giocherà con noi!"

Eriksen, Mou frena: "Domani gioca. Inter ottimista? Non capisco, non abbiamo ricevuto offerte"

José Mourinho frena l'arrivo di Christian Eriksen all'Inter. Almeno a parole. Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Watford, lo Special One ha annunciato che il centrocampista danese, vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra già a gennaio, domani sarà della partita: "Dovete chiedere all'agente e all'Inter perché loro sanno più di me - esordisce in tono polemico il portoghese -.

Nerazzurri ottimisti? Vuol dire che sono pronti a farci un’offerta, cosa che non è ancora avvenuta. Quando vedo gente con responsabilità che ne parla, sono un po' sorpreso: questa è l'unica cosa che posso dire.

Il giocatore sta cercando di fare del suo meglio ed è normale fino al 31 gennaio non sar completamente concentrato. È una normale conseguenza della situazione. Continuo a non capire quell'ottimismo. Per alcune partite, la gente dirà che sta giocando la sua ultima partita.

Eriksen giocherà domani." Fonte: fcinternews.it Sarà davvero così? O forse non sono altro che le classiche parole di un allenatore per mascherare le operazioni di mercato in uscita del proprio club?

Siete liberi di pensarla come meglio credete, ma per avere tutte le conferme ufficiali sulla trattativa Eriksen-Inter, sintonizzatevi su calcioworld.it e rimarrete sicuramente soddisfatti.