Il Liverpool trionfa nel Mondiale per Club sconfiggendo il Flamengo per 1 a 0. A decidere il match, Roberto Firmino

Con il risultato di 1 a 0 dopo i tempi supplementari, il Liverpool alza al cielo per la prima volta nella sua storia il Mondiale per Club. Una partita che ha visto un largo dominio da parte dei reds nei novanta minuti regolamentari, tempo dove il Flamengo non ha di certo sfigurato grazie anche a Gabriel Barbosa che ha saputo creare qualche occasione interessante per i suoi.

Diverse azioni molto importanti provengono dal club inglese con Roberto Firmino che ha colpito un palo, successivamente Manè si lascia sfuggire una ghiotta opportunità, stessa cosa per Salah, mentre il capitano Jordan Henderson ci prova dalla distanza con un tiro a giro magnifico che il portiere avversario riesce a parare stupendamente.

0-0 alla fine dei novanta minuti e arriviamo così al primo tempo supplementare, la squadra di Klopp insiste e dopo altre due ghiotte occasioni, riesce finalmente a trovare il vantaggio con il suo numero nove che si vede scaricare la palla, scartare un difensore e il portiere con la finta e calciare (in ritardo) all'interno dell'area di rigore riuscendo a segnare una rete importantissima tant'è che tutta la panchina si alza per rincorrerlo e lui esulta sotto i suoi tifosi togliendosi la maglia.

Secondo tempo supplementare in cui è andata in scena una rinascita del Flamengo che ci prova più volte approfittando anche della stanchezza e dello stato di relax dal quale gli avversari si sono fatti avvolgere minimamente.

NOn bastano però le due vecchie conoscenze del nostro campionato (Diego e Gabriel Barbosa) a pareggiare o ribaltare la situazione, arriva il triplice fischio, il Liverpool è finalmente campione del mondo!