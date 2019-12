Bundesliga: il Borussia Dortmund spreca tutto

Nell'anticipo della 16ª giornata della Bundesliga Borussia Dortmund e Lipsia pareggiano 3-3 (reti di Weigl al 23', Brandt al 34' e Sancho al 55' per i gialloneri e di Werner al 47' e al 53' e Schick al 78' per la squadra della RB).

I biancorossi restano così in testa alla classifica ma possono esser raggiunti domani dal Borussia Moenchengladbach, con Bayern Monaco e Schalke che hanno invece l'occasione di accorciare sulla vetta. In uno stadio sempre particolarmente maldisposto contro il Lipsia (il muro giallo ha esposto striscioni in cui si definisce “Intollerante” nei confronti della Red Bull), si esaltano Timo Werner, che scavalca Immobile nella classifica della Scarpa d'Oro e aggancia Lewandowski al primo posto e Patrik Schick, autore di tre gol, tutti decisivi, nelle ultime quattro giornate.

Nelle altre partite che si sono disputate, il Werder Brema crolla in trasferta sconfitto per 5-0 in casa dal Mainz. Con la terza sconfitta di fila il club di Brema potrebbe esser agganciato dal Colonia al terzultimo posto, una situazione di certo non facile per i bianco verdi.

Vince l'Augsburg, in grado di imporsi per 3-0 sul Dusseldorf. Vittoria esterna per l'Hoffenheim che passa per 2-0 in casa dell'Union Berlino. Domani il Bayern Monaco giocherà in trasferta contro il Friburgo, mentre il Borussia Monchengladbach ospiterà il Paderborn. Leverkusen che invece ospiterà l'Hertha di Berlino, il Wolfsburg affronterà lo Schalke.