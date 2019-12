Neymar: "Voglio la Champions con il PSG"

La scorsa estate ha fatto parlare molto di se, ma adesso sembra tornato il sereno e vuole vincere tutto con il PSG. Parliamo del talento brasiliano Neymar che ha rilasciato una interessante intervista ai microfoni di France Football: "Non gioco mai per essere il numero uno.

Gioco solo perché - ha esordito il brasiliano - amo il calcio. Mi sento felice quando gioco. E ogni volta che sono sul campo, do il 100%. Se mi sento un esempio? Ma cosa vuol dire essere un esempio? Credete che esista la perfezione? Solo Dio è perfetto.

Ognuno ha i suoi piccoli difetti. Io considero un leader qualcuno che aiuta la squadra a vincere, che la porta alla vittoria. Potrebbe essere il capitano o il capocannoniere. Ognuno ha il proprio modo di essere leader e ha le proprie virtù" "Il vero Neymar lo conoscono in pochi, i miei genitori e i miei migliori amici.

Ciò che la gente vede è qualcosa di completamente diverso. Il vero Neymar è un tipo pacifico e felice. È qualcuno a cui piace stare con la famiglia e con gli amici. Mi piace divertirmi e assaporare tutti i momenti della vita" Sul suo futuro: "Perchè dovrei andarmene da qui? Ho ancora due anni di contratto e la squadra sta crescendo.

Dobbiamo rimanere concentrati in questa stagione per vincere il maggior numero possibile di titoli. In questa stagione l'obiettivo è la Champions League e la mia priorità è il PSG. L'obiettivo è vincere sempre la partita successiva.

In ogni partita, dobbiamo sempre dare tutto. Io do sempre il 100%. Darò sempre tutta la mia vita sul campo per far vincere il PSG"